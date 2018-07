Marido de brasileira está na lista dos que devem ser soltos

Com um passaporte do Brasil, Lamia e o marido teriam alugado um carro dentro de Israel e assassinado o militar após lhe oferecer carona. Ela nega todas as acusações. Lamia foi beneficiada por um acordo firmado em 1997 entre Israel e a Autoridade Palestina, que tirou 25 mulheres palestinas das cadeias israelenses. A lista divulgada ontem pelo Hamas (Israel deve publicar a relação oficial amanhã) inclui mais de 270 homens condenados à prisão perpétua e 27 mulheres. O número total de detentos liberados na próxima semana deverá ser de 477. Depois de dois meses, Israel soltará mais 550 presos. / AP