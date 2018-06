Mariela Castro participa de conferência nos EUA A filha do presidente de Cuba, Raúl Castro, está em San Francisco para se encontrar com ativistas que defendem os direitos dos homossexuais e para fazer uma palestra em uma conferência na cidade norte-americana. Mariela Castro, de 50 anos, defende os direitos dos gays em Cuba. Ele pressionou o governo do seu pai para que legalize as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo e fez campanha para que o Estado cubano pague cirurgias para mudança de sexo.