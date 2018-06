Marine Le Pen está convencida de que vencerá 1º turno das eleições na França

PARIS - A candidata Marine Le Pen, da extrema direita, se mostrou convencida nesta quinta-feira, 20, de que estará na primeira posição nas eleições.

"Estarei na liderança no final do primeiro turno porque sinto uma mobilização incrível. Conheço bastante bem meus eleitores e acredito que me vão colocar no topo no domingo", declarou em entrevista à Rádio Europe 1.

Suas palavras ganham eco em um momento em que as últimas sondagens a colocam na segunda posição ligeiramente atrás do social-liberal Emmanuel Macron, que há algumas semanas aparecia atrás dela.

O instituto Harris Interactive publicou hoje uma enquete segundo a qual se o primeiro turno fosse agora, o candidato mais votado seria Macron, com 25% das intenções, um ponto a mais que há uma semana. Le Pen terminaria com 22%, sem mudanças em sete dias.

O líder conservador François Fillon e o radical de esquerda Jean-Luc Mélenchon ficariam empatados com 19% - um ponto a menos para o primeiro e a mesma pontuação para o segundo no período.

No segundo turno, Le Pen seria derrotada para qualquer adversário, segundo o instituto. A maior diferencia seria com Mácron: 66% frente a 34%.

A sondagem foi realizada entre os dias 18 e 19 de abril e ouviu 3.064 pessoas. / EFE