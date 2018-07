Marine Le Pen não consegue se eleger na França

Marine Le Pen perdeu para um candidato socialista a disputa por uma cadeira no norte de França. A derrota ocorreu por uma margem de apenas cem votos e Marine cogita a possibilidade de exigir uma recontagem. Apesar da derrota de sua líder, a Frente Nacional, partido de extrema direita comandado por Marine, conseguiu pela primeira vez em anos eleger deputados na Assembleia Nacional.

Já Ségolène, ex-companheira do presidente François Hollande e mãe de seus quatro filhos, perdeu para o socialista dissidente Olivier Falorni a disputa pela cadeira da região de Charente-Maritime, segundo projeções divulgadas neste domingo.

Ségolène declarou-se vítima de "traição política". Na semana passada, a atual companheira de Hollande, Valérie Trierweiler, declarou apoio ao dissidente Falorni em uma mensagem no microblog Twitter, apesar de a cúpula do Partido Socialista apoiar Ségolène. No passado, ela chegou a ser a candidata da legenda à presidência da França. As informações são da Associated Press.