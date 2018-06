Marine Le Pen pode perder imunidade parlamentar A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, poderá perder a imunidade no Parlamento Europeu por comentários feitos durante um comício em 2010, quando comparou as orações de rua de muçulmanos a uma ocupação do território francês. Jaume Duch Guillot, porta-voz do Parlamento, confirmou neste sábado que o comitê da União Europeia votou preliminarmente sobre o assunto e disse que uma votação final foi marcada para o próximo dia 11.