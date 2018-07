Marines urinam em cadáveres No dia 11, o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA anunciou a abertura de uma investigação sobre um vídeo amador divulgado na internet que teria sido filmado durante uma operação no Afeganistão. Nas imagens aparecem quatro homens com uniformes militares americanos que urinam sobre três cadáveres ensanguentados, aparentemente de combatentes do Taleban. Também é possível ouvir um deles dizendo "tenha um bom-dia, companheiro", enquanto urina sobre o corpo. Apesar de o vídeo ter enfurecido muitos muçulmanos, o Taleban disse que o caso não obstruirá o diálogo.