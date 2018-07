Marinha colombiana apreende submarino do narcotráfico Um submarino que estava pronto para ser carregado com seis toneladas de cocaína foi apreendido pela Marinha da Colômbia na costa norte do país sul-americano, informou nesta segunda-feira a Marinha colombiana. O submarino, com 20 metros de comprimento, era mantido em uma doca, em um complexo residencial que tinha quartos para 25 pessoas, salas e uma cozinha, informaram os militares. Quando as tropas chegaram ao complexo foram recebidas a tiros e os suspeitos colocaram fogo na embarcação antes de fugir.