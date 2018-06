Marinha da Indonésia recupera 2.ª caixa-preta de avião da AirAsia

BANGCOC - As equipes de resgate da Indonésia conseguiram recuperar nesta terça-feira, 13, a segunda caixa-preta do avião da AirAsia que caiu no mar de Java com 162 pessoas a bordo, informou a imprensa local.

O dispositivo, que contém a gravação das conversas entre os pilotos e a torre de comando, foi encontrado a poucos metros do local onde foi localizada a primeira caixa-preta, que armazena o registro dos dados de voo, segundo a emissora local Metro TV.

A caixa-preta foi recolhida por uma embarcação da Marinha da Indonésia e será enviada para a capital do país, Jakarta, onde será analisada pelos especialistas.

O registro de voo, que oferecerá dados como altitude, velocidade e peso, e as conversas dos pilotos permitirão esclarecer que o que aconteceu com o avião da AirAsia no dia 28 de dezembro.

As caixas-pretas foram detectadas no domingo no mar a uma profundidade de cerca de 30 metros, mas não puderam ser resgatadas porque estavam presas entre destroços da fuselagem do avião.

Segundo a emissora de televisão Channel News Asia, os mergulhadores da Marinha também teriam localizado o ponto onde estão o motor e o corpo principal da fuselagem do avião.

O voo QZ8501 decolou da cidade de Surabaia, na ilha de Java, no dia 28 e deveria ter aterrissado em Cingapura cerca de duas horas depois, mas caiu no mar de Java 40 minutos após partir. A aeronave transportava 155 indonésios, três sul-coreanos, um britânico, um francês, um malaio e um cidadão de Cingapura, entre passageiros e tripulação.

O piloto solicitou à torre de controle fazer um desvio à esquerda na rota e subir de 32 mil para 38 mil pés com o objetivo de contornar uma tempestade. A alteração de curso foi aprovada, mas a elevação negada porque outra aeronave já trafegava na mesma altitude.

Minutos depois, quando os controladores de voo tentaram entrar em contato para informar que o avião da AirAsia estava autorizado a subir apenas até 34 mil pés, não houve resposta. A aeronave já havia sumido dos radares. /EFE