Marinha do México detém suposto chefe do Cartel do Golfo

CIDADE DO MÉXICO - A Marinha do México informou nesta terça-feira, 4, que capturou um homem que acredita ser um dos dois chefes do Cartel do Golfo, grupo criminoso do narcotráfico que, segundo as autoridades, se dividiu em duas facções nos últimos anos. Segundo o porta-voz da Marinha, almirante José Luis Vergara, foi detido na véspera o suspeito Mario Cárdenas Guillén, de apelidos El M1 e também El Gordo.

O suspeito seria irmão de Osiel Cárdenas, que até o começo da década passada foi considerado o líder máximo do Cartel do Golfo e atualmente cumpre sentença de prisão nos Estados Unidos. Vergara disse que El Gordo virou um dos líderes do Cartel do Golfo após a morte de outro irmão, Antonio Cárdenas, em tiroteio com fuzileiros navais em 2007. O cartel então se separou em duas facções, outra chefiada pelo suspeito Jorge Costilla, que permanece foragido.

Cárdenas Guillén foi apresentado nesta terça à imprensa e mostrava a aparência de um homem com mais de 50 anos, parcialmente calvo, com um colete à prova de balas e sandálias. Vergara disse que o suspeito foi detido na segunda-feira na cidade de Altamira e levava uma arma automática.

A Marinha afirma ter apreendido junto ao suspeito duas granadas, 129 mil pesos (US$ 9,8 mil) e quatro papelotes que pareciam ter cocaína.

