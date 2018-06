Marinha indonésia diz que pode ter localizado cauda de voo da AirAsia

BANGCOC - Uma embarcação da patrulha naval indonésia encontrou o que pode ser a cauda do avião de passageiros da AirAsia que caiu na semana passada, a parte onde as caixas-pretas com as gravações de voz e dados do voo estão localizadas, disseram autoridades nesta segunda-feira, 5.

A notícia da possível descoberta da cauda foi divulgada no dia em que o Ministério dos Transportes, em Jacarta, informava que alguns funcionários de plantão no momento do acidente serão transferidos para outras funções. Ele também anunciou que estão sendo endurecidas as regras sobre procedimentos pré-voo.

O ministério também informou que, três dias depois do acidente, emitiu uma norma obrigando um funcionário da companhia aérea a informar pessoalmente os pilotos sobre as condições climáticas e outras questões operacionais antes de cada voo.

Navios e aeronaves que estão vasculhando o norte do mar de Java em busca de restos e corpos do Airbus A320-200 ampliaram a área de atuação, levando em conta as correntes marítimas, oito dias depois que o voo QZ8501 caiu quando ia da segunda maior cidade da Indonésia, Surabaya, para Cingapura, com 162 pessoas a bordo.

"Constatamos que há uma alta probabilidade de ser a cauda do avião", disse Yayan Sofyan, capitão do navio de patrulha, a repórteres. Ele deu a declaração depois que seu navio retornou ao porto de Surabaya nesta segunda. Não ficou claro se ele estava se referindo a um dos cinco grandes objetos identificados por embarcações na busca do fim de semana.

A agência meteorológica da Indonésia disse que tempestades tropicais sazonais provavelmente contribuíram para o acidente de 28 de dezembro. O clima na região tem prejudicado continuamente os esforços para recuperar corpos e encontrar os gravadores de voz da cabine e dados de voo que devem explicar por que o avião caiu no mar.

Os gravadores ficam na cauda do Airbus, o que torna crucial a recuperação dessa parte da aeronave. "Não estou dizendo ainda que é a cauda", declarou o chefe da agência de busca e resgate da Indonésia, Bambang Soelistyo Fransiskus. "Isso é uma suspeita. Agora estamos tentando confirmá-la."

Segundo as autoridades locais, já foram recuperados 34 corpos, dos quais nove foram identificados. Acredita-se que parte dos viajantes do Airbus possam estar presos nos assentos dos possíveis destroços encontrados no fim de semana, que medem entre sete e dez metros de comprimento.

Um total de 27 embarcações e 20 aeronaves de diversos países participam das operações de busca e resgate de vítimas e das caixas-pretas do avião da AirAsia, segundo a Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas) da Indonésia. /EFE e REUTERS