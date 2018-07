Marinha mexicana captura chefe de cartel em Veracruz Fuzileiros navais mexicanos detiveram nesta quarta-feira o suposto chefe do cartel do narcotráfico Los Zetas na cidade de Veracruz, que sofre uma espiral de violência atribuída a confrontos entre Los Zetas e um cartel local. O suposto chefe, identificado como Carlos Arturo Pitalua Carrillo, de apelido El Bam Bam, foi capturado com cinco supostos cúmplices, incluído um homem que em setembro fugiu de uma penitenciária no Estado de Veracruz, informou em comunicado a Secretaria da Marinha.