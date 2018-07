Marinha mexicana prende filho de chefão das drogas A Marinha do México informou nesta quinta-feira que deteve um dos filhos do mais procurado barão do narcotráfico no país, Joaquín Guzmán Loera, o El Chapo Guzmán. Os fuzileiros navais detiveram Jesús Alfredo Guzmán Salazar no Estado de Jalisco, no oeste do país. A Marinha anunciou a detenção em breve comunicado, mas não disse onde Guzmán Salazar foi detido ou ofereceu qualquer outro detalhe. El Chapo Guzmán chefia o Cartel de Sinaloa.