Marinha nigeriana liberta navio invadido por piratas

Nenhum dos marinheiros ficou ferido durante o sequestro e o navio será escoltado até o porto de Lagos. Os piratas fugiram quando avistaram a Marinha nigeriana aproximando-se. A tripulação iniciou uma inspeção para averiguar se a carga do navio foi roubada.

O petroleiro, de bandeira de Cingapura, foi atacado na noite de terça-feira (horário local), afirmou o porta-voz da Marinha, comodoro Kabir Aliyu. Ataques de piratas são cada vez mais comuns no Golfo de Guiné, oeste da África. No ano passado, um grupo de seguradoras baseado em Londres, o Lloyd''s Market Association, listou as águas da Nigéria e de Benin no mesmo nível de perigo da Somália, onde duas décadas de guerra e anarquia permitiram o crescimento da pirataria. As informações são da Associated Press.