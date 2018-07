Marinha russa é acusada de sujar águas escocesas A Escócia acusa a Marinha russa de poluir as águas territoriais do país. A tripulação do porta-aviões Almirante Kuznetsov, que está ancorado temporariamente no mar escocês, foi vista por marinheiros da Guarda Costeira jogando lixo pelo convés. O Ministério da Defesa da Escócia disse que vai investigar o caso e pedir explicações aos russos.