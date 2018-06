Marinheiros indianos são liberados Nigéria

Um comunicado da operadora do navio, Medallion Marine, informou que os cinco homens se encontravam em bom estado de saúde, e já fizeram exames médicos antes voltarem à Índia.

"Medallion Marine gostaria de manifestar a sua admiração pela tripulação e por todos os seus familiares que têm mostrado grande coragem e força durante essa situação difícil", dizia a declaração.

Companhias de petróleo estrangeiras extraem petróleo no Delta do Níger, uma área de mangues e pântanos do tamanho de Portugal, há mais de 50 anos. Apesar de o governo nigeriano ganhar bilhões de dólares com a atividade, muitos habitantes da região vivem em situação de extrema pobreza, próximos a águas poluídas, e sem acesso adequado a assistência médica, educação ou trabalho. As más condições provocaram uma revolta de militantes e criminosos oportunistas em 2006, quando explodiram oleodutos e sequestraram trabalhadores estrangeiros.

Desde 2009, o governo oferece um programa de anistia a ex-combatentes, que inclui pagamentos mensais e formação profissional. No entanto, poucos no delta dizem ter visto mudanças, já que sequestros esporádicos e ataques na região continuam. No final do ano, a Nigéria costuma sofrer um aumento de crimes, pois nesta época os ricos voltam ao país para comemorar os feriados. As informações são da Associated Press.