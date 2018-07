Marinheiros mantidos por piratas são soltos Três marinheiros sequestrados por piratas quando navegavam a 130 km da costa da Nigéria, a bordo do cargueiro britânico Esther C, foram libertados ontem, após 31 dias de cativeiro. A Carisbrooke Shipping, operadora do navio, confirmou que os funcionários - um romeno e dois russos - estão a salvo. Uma série de violentos ataques de piratas foi registrada este ano na Nigéria, o mais populoso país africano. Os alvos são principalmente navios petroleiros, o que faz da Nigéria um dos mais caros produtores de petróleo do mundo, segundo empresas como a Exxon Mobil e Shell.