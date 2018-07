Marrocos expulsa embaixador sírio de Rabat

Texto atualizado às 14h14

RABAT - O governo do Marrocos expulsou nesta segunda-feira, 16, o embaixador da Síria no país, Nabih Ismail. Rabat pediu uma transição para a democracia na Síria. Em resposta, Damasco declarou o embaixador marroquino persona non grata.

O Ministério de Relações Exteriores não explicou os motivos da decisão de expulsar Nabih Ismail, mas disse em comunicado que a situação na Síria "não pode permanecer como está".

Ele acrescentou que Marrocos visou "uma eficiente medida para assegurar a transição política rumo a uma configuração democrática que garanta a unidade da Síria, estabilidade e segurança regional para alcançar as aspirações do povo sírio pela liberdade, dignidade e desenvolvimento.

A decisão se seguiu às deserções do embaixador sírio no Iraque Nawaf Fares e do general Manaf Tlass, muito próximo ao presidente Bashar Assad - acontecimentos que fizeram com que as autoridades do Ocidente declarassem que Assad estava perdendo poder, enquanto a revolta contra o governo crescia.