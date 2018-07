Marroquinos protestam por democracia e contra violência Milhares de marroquinos realizaram protestos em duas cidades do país para expressar seu descontentamento com a violência policial e exigir uma constituição mais democrática no reino. Em uma vizinhança pobre de Casablanca, cerca de 4 mil manifestantes do movimento pró-democracia 20 de fevereiro pediram um boicote às eleições legislativas do próximo mês.