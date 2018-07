Martelly reitera desejo de restaurar Exército do Haiti

PORTO PRÍNCIPE - O presidente do Haiti, Michel Martelly, propôs restaurar o Exército do país, que foi desmembrado em 1995. Ele afirma que chegou a hora de o país defender as suas fronteiras e ter suas próprias Forças Armadas e que, com isso, jovens poderiam ter empregos garantidos.

A ideia seria substituir as tropas da ONU que estão no país e que são comandadas pelo Brasil. As forças brasileiras começarão a ser retiradas em março deste ano. Mas críticos à proposta questionam a necessidade de restabelecer uma instituição associada às ditaduras do país no passado.

Alheios à polêmica, cerca de 200 jovens aspirantes compraram seus próprios uniformes e realizam treinamentos regulares - com armas imaginárias - para estarem prontos no momento em que o país decidir restaurar seu Exército.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.