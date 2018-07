Marx volta à Alemanha, em cartões de crédito Duas décadas após a queda do Muro de Berlim, alguns alemães orientais voltaram a carregar imagens de Karl Marx, pelo menos em suas carteiras. O fim do regime comunista na Alemanha Oriental não os impediu de usar cartões de crédito enfeitados com a imagem do filósofo alemão do século 19 que previu o fim do capitalismo.