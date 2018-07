Mas proporá consulta para secessão catalã, diz jornal

A proposta de resolução será apresentada em momento sensível da crise econômica tanto na Espanha quanto na Europa. A expectativa dos mercados é que nos próximos dias o governo espanhol peça um pacote de socorro à Comissão Europeia (CE), semelhante aos pedidos por Grécia, Portugal e Irlanda. A taxa de desemprego na Espanha é de 25% da força de trabalho e o país está em recessão. A situação da região da Catalunha também é ruim. Recentemente, a administração regional pediu 5 bilhões de euros em ajuda ao governo central de Madri para honrar pagamentos e evitar a insolvência.

Segundo o El País, "a proposta de resolução se encontra ainda em fase de negociação entre os partidos, mas em grande parte reflete a ambiguidade com que se movimentou o presidente da Generalitat (governo catalão), Artur Mas, nos últimos dias. A proposta reclama ''o direito a decidir'', mas não esclarece como será a fórmula da consulta entre os catalães: um referendo ou as eleições antecipadas''", informou o jornal. A Convergência e União pede ao governo central a renegociação do pacto fiscal entre a Catalunha, uma das regiões mais ricas do país, e Madri. O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy descartou essa possibilidade na semana passada, após reunião com Mas em Madri.

A proposta de resolução será negociada a partir da terça-feira, disse o jornal. A Convergência e União tem 62 dos 135 deputados, mas conta com o apoio de outros partidos nacionalistas, como a Iniciativa (10 parlamentares), a Esquerda (outros 10) e 3 separatistas do Solidaritat.