Massacre de Columbine chocou o país em 1999 No dia 20 de abril de 1999, uma pequena escola secundária dos subúrbios do Colorado virou notícia no mundo todo. Os alunos Dylan Klebold e Eric Harris invadiram armados o colégio de Columbine e dispararam contra alunos e professores. O massacre deixou 15 mortos (no primeiro momento, falou-se em 25) , incluindo os 2 atiradores.