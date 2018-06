'Massacre' deixou 47 civis mortos em Homs, dizem ativistas

BEIRUTE - Os corpos de 47 mulheres e crianças foram encontrados na cidade síria de Homs, onde forças de segurança têm travado batalhas contra rebeldes armados, informaram opositores e ativistas nesta segunda-feira, 12.

Hadi Abdallah, ativista que mora em Homs, disse à agência France Presse que os corpos de 26 crianças e 21 mulheres, alguns com as gargantas cortadas e outros com marcas de facadas, foram encontrados após um "massacre" em nos bairros de Karm el-Zaytoun e Al-Adawiyeh. "Algumas das crianças foram atingidas na cabeça por objetos pontudos, uma menina foi mutilada e algumas mulheres foram estupradas antes de serem mortas", disse ele.

O grupo opositor Conselho Nacional Sírio (CNS) pediu uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir o "massacre", que aconteceu no domingo. "O Conselho Nacional Sírio está fazendo os contatos necessários com todas as organizações e países que são amigos do povo sírio para que o Conselho de Segurança realize uma reunião emergencial", disseram os ativistas em comunicado.

O tema deve dominar as conversações durante um encontro de ministros dos 15 países integrantes do Conselho de Segurança que acontece nesta segunda-feira, na sede da ONU em Nova York. O encontro vai discutir a questão palestina e os desafios da primavera árabe.

Numa clara referência à Rússia e à Síria, o CNS disse que os aliados do presidente Bashar Assad compartilham a responsabilidade pelos "crimes" cometidos pelo regime.

A televisão estatal responsabilizou "gangues terroristas armadas" pelos assassinados, afirmando que os grupos sequestraram moradores de Homs, os mataram e fizeram imagens dos corpos, numa tentativa de desacreditar as forças sírias. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.