Massacres são a parte mais visível do legado de violência dos EUA

Os EUA têm um histórico marcante de assassinatos em massa. Apesar de os crimes envolvendo membros da mesma família terem maior incidência (53% dos casos ocorridos entre 2007 e 2015), segundo dados do FBI, são tragédias como o massacre de Columbine, em 1999, o de Virginia Tech, em 2007 e o de Charleston, em junho, que ganham maior destaque.

Mesmo com esses dados, a sensação é a de que as chacinas, planejadas cuidadosamente ou não pelos atiradores, são cada vez mais recorrentes. Um estudo do FBI mostra que, de 2000 a 2013, houve 160 incidentes nos quais morreram 486 pessoas e 557 ficaram feridas. Desses, 40% foram assassinatos com armas de fogo.

Para o diretor e pesquisador do Departamento de Correções de Minnesota, Grant Duwe, “desde seus primeiros dias de república, os EUA têm sido um país violento” e essas chacinas “são a parte mais visível desse legado”. Autor do livro Mass Muder in the United States: a History, ele afirma que, apesar da sensação, o número de assassinatos diminuiu “gradualmente” nos últimos anos.

“Os tiroteios têm um denominador comum: o acesso fácil às armas de fogo”, explica Eugenio Weigend, analista de políticas para armas e crimes do Center for American Progress. Ele diz que os EUA são o país com a “mais alta taxa de posse de armas, quase uma por habitante, e de produção de armamentos”. Weigend explica que os americanos conseguem adquirir armas sem enfrentar muitas restrições. “Aproximadamente 40% das transações acontecem sem questionamentos”, segundo ele.

Para tentar reduzir o número de assassinatos em massa, seria necessário restringir o acesso a essas ferramentas. “Um passo crucial é adotar o processo de checagem de históricos em todas as transações de armas”, afirma Weigend. Ele explica que a partir do sistema é possível determinar se um comprador em potencial está apto ou não a ter uma arma de fogo.

O analista destaca que o método já é aplicado em alguns Estados, mas apenas em lojas de armas cujos vendedores possuem uma licença federal que permite o comércio. Em vendas privadas, como as realizadas pela internet, isso não ocorre.

Ainda assim, alguns especialistas acreditam que a questão é mais complicada do que parece. Segundo Arvind Verma, professor do Departamento de Justiça Criminal da Universidade de Indiana, há um artigo na Constituição americana que garante o porte de armas como direito do cidadão. Neste caso, o governo não poderia limitar o uso.

“A Austrália tentou limitar (o porte de armas) e conseguiu ser bem-sucedida na redução da violência. Mas isso não aconteceria tão facilmente nos EUA. O lobby de armas no país é muito forte”, disse Verma.

Em entrevista à rede britânica BBC, o presidente dos EUA Barack Obama admitiu que a maior frustração de seu mandato é o fracasso em aprovar uma legislação de controle de armamentos.

Motivos. Verma afirma que muitos assassinatos em massa são “resultado de uma infância perturbada”. O analista Grant Duwe concorda e diz que, entre os assassinatos ocorridos nos últimos 100 anos, em 60% dos casos os atiradores foram diagnosticados com algum distúrbio mental.

Quanto à escolha das vítimas e dos locais para cometer o crime, os atiradores geralmente não escolhem aleatoriamente. “Eles matam as vítimas que simbolicamente representam o tipo de pessoa que eles culpam por seus problemas pessoais”, afirma o professor de justiça criminal da Universidade do Alabama, Adam Lankford.

Ele explica que o desejo pela fama é uma das explicações para o crime. “Muitos atiradores percebem que podem ficar famosos ao matar pessoas inocentes. Além disso, a ação expressa a mensagem de que qualquer um pode ser atingido nesse tipo de crime. E, quando a população fica assustada, ela presta mais atenção”.