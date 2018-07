Matador de 14 anos começa a ser julgado hoje Edgar Jiménez, o jovem americano de 14 anos conhecido como "El Ponchis", começará a ser julgado hoje pelo Tribunal de Justiça para Adolescentes pelo sequestro e assassinato de quatro pessoas. O local da audiência não foi revelado, para garantir a segurança do menor e das mais de 100 pessoas que acompanharão o julgamento, já que testemunhas e militares responsáveis pela sua captura devem depor. Ele é parte de um grupo de jovens entre 12 e 23 anos que publicou fotografias na internet posando com armas, drogas e degolando rivais. As imagens permitiram que soldados os identificassem e vários deles foram detidos em dezembro. Cidadão americano, foi preso quando tentava fugir do México com as irmãs para San Diego, onde a mãe vive. O adolescente pode pegar até 3 anos de prisão e voltar às ruas.