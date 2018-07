'Matadores de Zetas' assassinam 32 no México

Fuzileiros navais detiveram oito membros da gangue "Nova Geração", de Jalisco, na quinta-feira, disse o porta-voz da Marinha Jose Luis Vergara durante coletiva de imprensa. Mais tarde, os suspeitos levaram as autoridades a 32 corpos deixados em três casas da cidade portuária de Veracruz, que fica no Estado do mesmo nome.

Vergara disse que a gangue também é responsável pelo despejo de 35 corpos torturados numa movimentada avenida de um subúrbio de Veracruz em 20 de setembro.

A Marinha parecia ansiosa para conter as especulações de que a Nova Geração, que acredita-se seja aliada ao cartel de Sinaloa, seja um tipo de grupo paramilitar que tem como objetivo eliminar o violento cartel Zetas.

Os membros da Nova Geração se apelidaram como "Mata Zetas" e muitas de suas vítimas parecem pertencer ao cartel.

As autoridades têm grandes razões para querer eliminar os Zetas, que são responsabilizados pelos sequestros e assassinatos de três fuzileiros navais neste ano em Veracruz.

"Nós enfatizamos que este é apenas outro grupo do crime organizado que se opõem aos Zetas, com quem lutam pelo controle das atividades criminais em Veracruz", afirmou ele. As informações são da Associated Press.