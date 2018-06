Material visto na Austrália não é do avião desaparecido O material lançado à praia no sudoeste da Austrália parece não ser do avião desaparecido da Malaysia Airlines, disseram autoridades australianas nesta quinta-feira. O Departamento de Segurança dos Transportes australiano analisou fotografias detalhadas do material, aparentemente uma chapa de metal com rebites, e avaliou que ele não tem relação com o avião, disse o coordenador das buscas.