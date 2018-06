Matthew atravessa costa da Georgia e avança para Carolina do Sul

Após cruzar a costa da Geórgia, causando inundações e cortes de energia, o furacão Matthew enfraqueceu para categoria 2 e se desloca em direção a Carolina do Sul, de acordo o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Em seu último boletim, divulgado às 2h (horário local), o NHC informou que Matthew se deslocava a 75 km/h ao sul de Hilton Head e a 155 km/h ao sul-sudoeste de Charleston, ambos municípios na Carolina do Sul.

Passagem do furacão deixa destruição

De acordo com balanço atualizado das autoridades locais, ao menos 842 pessoas morreram no Haiti e outras 4 na República Dominicana; na Flórida, também foram registradas 4 mortes. Segundo o governo, 28 mil casas foram danificadas e 350 mil pessoas precisavam de ajuda humanitária. O governo teme, ainda, um surto de cólera, doença que já provocou a morte de sete pessoas nos últimos dias. (Com Agência EFE).