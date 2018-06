Mau tempo cancela centenas de voos em Chicago

O mau tempo provocou adiamentos e centenas de cancelamentos de voos nos aeroportos internacionais de Chicago, nos EUA, quase uma semana depois de uma sabotagem em um centro de controle de tráfego aéreo interromper as viagens nacionais. O Departamento de Aviação de Chicago informou que 450 voos foram cancelados no Aeroporto O''Hare e 300 no Midway, incluindo todos os voos da Southwest Airlines.

Segundo as autoridades, os cancelamentos são resultado da aproximação de tempestades, além de efeitos duradouros da sabotagem. Na sexta-feira passada, um operador terceirizado incendiou um equipamento de comunicação no centro de controle de Aurora, provocando mais de 2 mil cancelamentos de voos.

O prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, afirmou que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) precisa "trabalhar mais, melhor e mais inteligentemente" para restaurar a normalidade das operações nos aeroportos. A FAA afirmou que técnicos estão trabalhando 24 horas e que o centro deverá voltar a operar normalmente até 13 de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.