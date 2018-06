Mau tempo prejudica busca por corpos de voo da AirAsia

Condições climáticas adversas atrapalham o trabalho das equipes de resgate que seguem à procura dos corpos de passageiros do voo da AirAsia que caiu em viagem a Cingapura no último domingo. Oito deles foram recuperados, dois dos quais já foram identificados pelas equipes de perícia.

Os ventos fortes e as ondas atrapalham o deslocamento das embarcações que buscam os demais passageiros e a tripulação do avião, que transportava 162 pessoas. Mergulhadores e helicópteros também não puderam ser utilizados devido às más condições climáticas. Espera-se que as condições meteorológicas piorem nos próximos dias, à medida em que a região adentra na parte mais úmida da estação chuvosa.

Ainda assim, os responsáveis pelo resgate conseguiram recuperar mais quatro cadáveres entre a noite do dia 31 de dezembro e a manhã desta quinta-feira. Dentre eles, o corpo da comissária de bordo Hayati Lutfiah Hamid e de Kevin Alexander Soetjipto, um estudante de economia da Universidade de Monash, na Austrália.

Hamid foi identificada por meio da credencial que trazia no uniforme, enquanto Soetjipto foi encontrado com sua carteira no bolso da calça. Segundo Anton Castilani, diretor da unidade de Identificação de Vítimas de Desastres do país, a inspeção preliminar nos corpos não dava pistas da causa da morte e nem sobre o que levou à queda do avião.

Um navio da Marinha indonésia equipado para localizar a caixa preta do avião foi enviado ao local para prosseguir com as buscas, segundo Tatang Zaenudin, um dos responsáveis pela operação. "Esperamos encontrar a fuselagem do avião hoje", afirmou.

Em contrapartida, Toos Sanitioso, um investigador do Comitê Nacional de Segurança de Transportes disse que deve se passar uma semana antes que o avião e a caixa preta sejam encontrados. /Dow Jones Newswires e AP