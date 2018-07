Mauritânia extradita ex-chefe de espionagem de Kadafi

NOUAKCHOTT, MAURITÂNIA - A Mauritânia extraditou para a Líbia o ex-chefe de espionagem de Muamar Kadafi, Abdullah al-Senoussi, anunciou o governo do país nesta quarta-feira, 5. Um oficial do Ministério de Relações Exteriores, que pediu anonimato, disse que Senoussi embarcou em um voo para Trípoli às 9h desta quarta (horário local, 6h no horário de Brasília).

A Líbia, o Tribunal Penal Internacional e a França disputam o direito de julgar o ex-chefe de inteligência do regime de Kadafi. Ele é acusado de orquestrar alguns dos piores crimes do ditador, incluindo a bomba que explodiu um avião que passava sobre a cidade de Lockerbie em 1988 e o massacre na prisão de Abu Salim, quando mais de 1,2 mil prisioneiros foram assassinados.

Senoussi foi preso no aeroporto internacional da Mauritânia em março. Ele estava disfarçado como um chefe da tribo Tuareg, vestindo túnica e turbante. Durante meses o país recusou-se a entregá-lo, insistindo que deveria ser julgado na própria Mauritânia.

Com AP