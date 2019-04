May considera oferecer a parlamentares votação sobre segundo referendo para Brexit, diz jornal

LONDRES - A primeira-ministra britânica, Theresa May, está considerando oferecer aos parlamentares uma votação sobre a realização de um segundo referendo para o Brexit em uma tentativa de quebrar o impasse nas negociações com o Partido Trabalhista, da oposição, disse o jornal britânico Telegraph.

O jornal informou que May discutiu a ideia de oferecer para colocar seu acordo a uma votação pública com alguns de seus ministros na segunda-feira. A publicação também disse que o líder de May no Parlamento está confiante que o governo tem os votos para derrotar a tentativa de um segundo referendo.

Ainda nesta segunda-feira, o governo britânico anunciou que as eleições para o Parlamento Europeu no Reino Unido estão marcadas para o dia 23 de maio, caso o país não consiga deixar a União Europeia antes disso.

Na sexta-feira, 12, acaba o prazo original de prorrogação para um acordo por uma saída amigável da União Europeia. Caso Bruxelas conceda uma nova extensão para o Brexit, o país teria de participar das eleições. / REUTERS e AFP