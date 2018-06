May diz a Trump que lamenta saída americana de Acordo de Paris

LONDRES - Em meio a uma campanha eleitoral e após ter sido criticada por não ter condenado a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, a primeira-ministra britânica Theresa May lamentou em conversa com o presidente Donald Trump a decisão americana, anunciada na quinta-feira,1.

Em telefonema com o líder americano, May expressou seu descontentamento e desacordo com a decisão e lembrou que deixou a posição britânica de apoio ao Acordo de Paris clara a Trump durante a reunião do G-7 na Itália na semana passada. May, no entanto, não assinou uma declaração de França, Alemanha e Itália condenando a decisão.

Segundo o gabinete de May, Trump explicou seus motivos para abandonar o acordo e os dois concordaram em manter a cooperação na área de energia. A primeira-ministra é a principal aliada do republicano na Europa Ocidental.

Em um evento de campanha com eleitores, a premiê teve de responder a críticas de eleitores sobre seu apoio a Trump. "Eu deixei a posição do Reino Unido clara ao presidente Trump na semana passada e por telefone", disse.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, e disse que lhe falta liderança por não condenar o abandono americano do Acordo de Paris. Seu rival nas eleições gerais, o trabalhista Jeremy Corbyn a acusou de ser subserviente a Trump. /AP