May obtém apoio de seu gabinete para acordo prévio para o Brexit

O gabinete de ministros da premiê britânica, Theresa May, chegou a um consenso na tarde desta quarta-feira, 14, para apoiar o acordo prévio para a saída do Reino Unido da União Europeia negociado com o bloco na terça-feira, 13. A reunião durou mais de cinco horas. Detalhes do acordo, que não foram tornados públicos ainda, serão divulgados ainda hoje.

Segundo May, o acordo foi o melhor possível e o debate entre os ministros foi apaixonado e longo. O pacto, diz ela, atende às principais reivindicações dos britânicos sobre o Brexit, envolvendo principalmente o controle das leis, fronteiras e recursos do país.

"Acredito firmemente que o acordo prévio foi o melhor que conseguimos negociar e coube ao gabinete decidir prosseguir com as negociações", disse May. "As escolhas diante de nós eram bem difíceis, particurlarmente em relação à fronteira da Irlanda do Norte, mas a decisão coletiva do gabinete foi de concordar com o acordo e elaborar uma declaração política."

May ainda disse que um passo decisivo foi dado e cabe agora ao governo finalizar o acordo nos próximos dias. "A escolha diante de nós é bem clara: ou este acordo, que nos dá o controle sobre nosso dinheiro, leis e fronteiras, acaba com o trânsito livre de fronteiras, protege empregos e a nossa segurança, ou nós saímos sem acordo, ou nós saímos sem Brexit", disse.

Agora, o pacto deve ser apresentado ao Parlamento, que deve ratificá-lo. O debate legislativo deve ser recheado de dificuldades, em meio a críticas dentro do próprio Partido Conservador ao pacto. Os unionistas do DUP também têm ressalvas ao plano. A oposição, formada por trabalhistas, liberal-democratas e nacionalistas escoceses também não garantiram apoio ao projeto.

Os deputados da Câmara dos Comuns devem sabatinar May na quinta-feira sobre o acordo. Ao longo da tarde, a premiê desistiu de falar sobre o plano com a imprensa e resolveu fazer apenas uma curta declaração sobre o resultado da reunião.

A imprensa britânica também especulou sobre possíveis deserções no gabinete da premiê, caso o plano fosse rejeitado pelo gabinete. Segundo a BBC, se isso ocorresse, May poderia perder apoio para seguir à frente da chefia de governo. / AP, AFP e REUTERS