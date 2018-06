May promete resposta apropriada em envenenamento de ex-espião russo

LONDRES - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, prometeu nesta quinta-feira, 8, responder apropriadamente caso seja provado que o governo da Rússia está por trás do envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e sua filha Yulia Ambos estão internados desde segunda feira, contaminados por um agente nervoso, segundo autoridades britânicos, na cidade de Salisbury.

+ Polícia britânica investiga procedência do agente químico usado contra ex-espião russo

“Faremos o que for apropriado e o que é certo caso isso seja obra de um Estado”, disse May à ITV News, em seu primeiro pronunciamento público sobre o caso. “Mas vamos dar tempo para a investigação. Claro que é preciso agir e faremos isso com base em provas.

Segundo a ministra do Interior Amber Rudd, Skripal e a filha continuam inconscientes e em estado crítico, mas estável.

“O uso de um agente nervoso em solo britânico é um ato descarado e leviano. Isso foi uma tentativa de assassinato da maneira mais cruel e pública”, disse a ministra no Parlamento.

“Mas para sermos rigorosos nesta investigação, precisamos evitar a especulação e deixar que a polícia realize a investigação”.

Apesar de seu apelo, vários parlamentares apontaram o dedo para a Rússia em suas perguntas a Amber, e alguns pediram que investigações sobre as mortes de exilados russos no Reino Unido ocorridas nos últimos anos sejam reabertas.

+ Quem se beneficiaria com a morte do ex-espião russo Skripal?

Amber os confrontou, pedindo calma e dizendo que o foco deveria continuar no incidente de Salisbury.

Na quarta-feira, a polícia disse que um agente nervoso foi usado contra Skripal e Yulia. Um policial britânico que também foi afetado pela substância voltou a falar, mas continua em estado grave, disse Amber.

Exames científicos de especialistas do governo identificaram o agente nervoso específico, o que ajudará a identificar sua fonte, mas as autoridades não quiseram revelar detalhes.

+ Ex-espião russo sofreu tentativa de assassinato com agente nervoso, diz polícia britânica

Skripal denunciou dezenas de agentes russos à inteligência estrangeira até ser preso pelas autoridades russas em 2004. Ele foi condenado a 13 anos de prisão em 2006, mas em 2010 recebeu refúgio no Reino Unido depois de ser trocado por espiões russos./ REUTERS