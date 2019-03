May terá de alterar acordo do Brexit para votá-lo outra vez, decide Parlamento

LONDRES - A primeira-ministra britânica, Theresa May, não poderá voltar a colocar em votação pela terceira vez na Câmara dos Comuns o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, decidiu o presidente da Casa, John Bercow. A decisão coloca mais pressão ainda sobre May na negociação do Brexit.

Segundo ele, as regras do Parlamento britânico exigem que para uma terceira votação o acordo precisa ser alterado – algo improvável, diante da resistência de autoridades europeias em fazê-lo.

Na semana passada, os deputados da Câmara Baixa do Parlamento rechaçaram o acordo pela segunda vez, mas votaram pela ampliação do prazo de negociação com os europeus, algo que ainda precisa ser referendado pela União Europeia. / AFP