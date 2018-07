McCain se diz decepcionado com Romney e critica Obama

Mas McCain reservou as palavras mais duras para o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, candidato democrata à reeleição, culpando-o por inércia, enquanto a situação na Síria e em outros lugares "grita por uma liderança americana."

Em entrevista concedida hoje à agência de notícias Associated Press, na Itália, o senador republicano, que disputou com Obama a presidência em 2008, criticou-o por não ajudar os rebeldes na Síria, abandonar o Iraque e o Afeganistão e atrasar as difíceis decisões sobre o programa nuclear iraniano. "De certa forma, é quase como ver um trem descarrilar", disse McCain sobre o aparente fracasso para combater os esforços nucleares do Irã. As informações são da Associated Press.