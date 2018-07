McNugget 'que lembra' George Washington é leiloado por mais de R$ 14 mil

Um McNugget, petisco de frango vendido na rede de lanchonetes McDonald's, foi leiloado no site eBay por US$ 8.100 por ser considerado semelhante ao perfil do ex-presidente americano George Washington.

A proprietária do McNugget de três anos de idade, Rebekah Speight, mora em Dakota City, no Estado americano de Nebraska e disse ao jornal Sioux City Journal que leiloou o petisco para arrecadar dinheiro para enviar um grupo de crianças a um acampamento de férias.

Speight afirmou que manteve o pedaço de frango no freezer desde que comprou o petisco em uma visita ao McDonald's com os filhos em 2009.

O McNugget seria jogado fora, já que os filhos não comeram o petisco, mas Speight olhou o pedaço de frango com mais atenção antes de colocá-lo no lixo e chegou a conclusão que tinha que levá-lo para casa, por ser parecido com o ex-presidente americano.

"Às vezes não tem problema se as crianças não comem tudo", disse ela ao jornal.

'Semelhante'

"Com certeza era parecido com o presidente George Washington", escreveu Speight na descrição do produto no eBay.

Segundo a agência de notícias Associatede Press, no mês passado o eBay retirou o leilão do ar, pois tentar vender o alimento cuja data de vencimento já expirou vai contra as regras do site.

Mas, depois, a empresa enviou um email a Rebekah Speight afirmando que "estava disposta a abrir uma exceção para ajudar sua causa".

Speight planeja usar o dinheiro arrecadado para ajudar a enviar 50 crianças para um acampamento de férias em Dayton, no Estado americano de Iowa, segundo o Sioux City Journal.

A dona do petisco disse ao jornal local que 44.795 internautas entraram na página do leilão.