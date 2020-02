'Me chamem de Harry', diz príncipe em último evento oficial na realeza

EDIMBURGO - O príncipe Harry iniciou a última rodada de suas obrigações reais de maneira informal nesta quarta-feira, 26, deixando claro à plateia que ouvia seu discurso sobre viagens sustentáveis que deviam chamá-lo simplesmente de Harry.

O neto da rainha Elizabeth II e sua mulher, Meghan Markle, o duque e a duquesa de Sussex, anunciaram que abdicarão de seus compromissos como membros destacados da realeza britânica no mês que vem para passarem mais tempo na América do Norte.

Harry não será mais identificado como Sua Alteza Real, mas continuará sendo príncipe. Mas antes do discurso desta quarta-feira em Edimburgo, a anfitriã do evento, Ayesha Hazarika, disse aos presentes: "Ele deixou claro que todos nós só devemos chamá-lo de Harry".

Harry e Meghan passaram várias semanas no Canadá com o filho, Archie, mas ele voltou ao Reino Unido na terça-feira, de acordo com a mídia local.

Na sexta-feira, ele deve visitar os estúdios de Abbey Road, no norte de Londres, onde os Beatles gravaram 11 de seus 13 discos, para se encontrar com o cantor Jon Bon Jovi e com o Coral dos Jogos Invictus, que estão gravando uma canção para uma iniciativa de caridade.

Na semana passada, ele e Meghan afirmaram que não usarão a palavra "real" em seus produtos, depois de semanas de conversas do casal com a família real sobre como o par se apresentará ao mundo no futuro.