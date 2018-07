Mediador diz a Assad que diálogo é 'urgente' Em encontro em Damasco com o ditador Bashar Assad, o enviado das Nações Unidas e da Liga Árabe para a crise síria, o argelino Lakhdar Brahimi, pediu "urgência" para iniciar um diálogo político entre as facções em conflito no país árabe. Segundo a TV estatal síria, Assad voltou a culpar "terroristas" pela violência. Brahimi fez um apelo pela retomada da negociação dentro da Síria. "A crise constitui uma ameaça tanto ao povo sírio quanto ao conjunto da região e do mundo", defendeu o enviado especial.