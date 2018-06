Mediadores apontam novos confrontos no Sudão do Sul Mediadores do conflito no Sudão do Sul dizem que foram retomados os conflitos entre o governo e os rebeldes. Segundo Seyoum Mesfim, presidente do comitê de mediação liderado pelo bloco regional Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), os conflitos se concentram nos Estados de Renk County e Alto Nilo. Para ele, a batalha visa unicamente atrapalhar as negociações de paz.