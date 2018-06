Médica chinesa admite ter vendido recém-nascidos Uma médica chinesa admitiu em um tribunal que convenceu os pais a cederem seus recém-nascidos para que ela pudesse vendê-los a traficantes de pessoas. Segundo a agência oficial de notícias Xinhua, a obstetra Zhang Shuxia foi julgada na segunda-feira no condado de Fuping, localizado na província de Shaanxi, em um caso que expôs as operações de uma quadrilha de tráfico de bebês que operava em várias regiões do país.