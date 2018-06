Um médico da ONU contaminado pelo Ebola enquanto trabalhava na Libéria morreu numa clínica em Leipzig, na Alemanha, onde estava sendo tratado, informou a instituição nesta terça-feira.

"O paciente doente com a febre do Ebola morreu durante a noite na Clínica St. Georg, em Leipzig. Apesar do intenso tratamento médico e o máximo esforço da equipe médica, o funcionário da ONU, de 56 anos, sucumbiu à grave doença infecciosa", disse.

O médico, não foi identificado, foi levado para a Alemanha na semana passada e era o terceiro paciente com Ebola a ser tratado no país.

(Reportagem de Stephen Brown)