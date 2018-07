Médico de Jackson não seguiu padrão, diz anestesista O doutor Conrad Murray, que é julgado pelo homicídio culposo de Michael Jackson, escutou nesta segunda-feira, na retomada do julgamento sobre a morte do astro, um dos médicos que testemunharam dizer que jamais teria aceito pagamento para fazer o que Murray fez - ministrar um anestésico hospitalar na mansão do astro. "Eu nem mesmo consideraria fazer algo assim", disse o doutor Paul White. "É algo que nenhuma soma de dinheiro me convenceria a fazer", afirmou White.