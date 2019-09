Médico deixa Partido Conservador para salvar país do Brexit

LONDRES - Phillip Lee, médico de 49 anos, foi eleito deputado em 2010 pelo Partido Conservador. Ao mudar de lado nesta terça-feira, passando para o opositor Partido Liberal-Democrata, justificou a decisão dizendo que o Brexit será um “desastre” para o sistema de saúde.

Em um comunicado, Lee disse: "Há 27 anos entrei para o Partido Conservador liderado por John Major. Desde 2010 eu tenho o privilégio de representar o distrito eleitoral de Bracknell. O partido ao qual me juntei em 1992 não é o mesmo que estou deixando hoje. Este governo conservador está agressivamente buscando um Brexit prejudicial em muitos modos. Está colocando em risco a vida dos britânicos e a integridade territorial do Reino Unido. Mais amplamente, está minando a economia de nosso país, sua democracia e seu papel no mundo. Está usando manipulação política, pressão e mentiras. E está fazendo essas coisas de uma forma deliberada".

Lee é deputado por Bracknell desde 2010. Serviu como sub-secretário de Estado parlamentar e foi responsável por Justiça Juvenil, Ofensa contra a Saúde e contra as Mulheres no Ministério da Justiça.

Ele renunciou ao governo em julho de 2018 por causa do modo como este estava lidando com a questão do Brexit.

Antes de entrar para a política, Lee trabalhou em vários hospitais ao longo do Vale do Tâmisa e depois tentou conciliar a medicina com o cargo de deputado.