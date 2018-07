Médico diz que Chávez tem tumor agressivo

Chávez, de 57 anos, passou por uma cirurgia em Cuba em junho, quanto teve removido um tumor da região pélvica. Ele não relevou o tipo de câncer que teve nem o órgão afetado, mas afirmou que exames mostraram que não há sinais de retorno da doença. Segundo Aulestia, o presidente venezuelano tem um câncer na bexiga, que está se espalhando por outros órgãos.

No domingo, Chávez retornou a Cuba para a realização de uma série de exames médicos para avaliar os resultados de seu tratamento contra o câncer. Ele declarou que espera voltar para a Venezuela em poucos dias com "boas notícias", mas não forneceu maiores detalhes.

Chávez, ex-comandante do Exército que foi eleito pela primeira vez em 1998, afirmou várias vezes que venceu o câncer e recuperou sua saúde e que vai vencer as eleições presidenciais do próximo ano.

Muitos venezuelanos, particularmente os críticos do presidente, são céticos em relação à sua recuperação. Alguns acreditam que Chávez não revelou todos os detalhes de sua doença, mantendo-os como um segredo de Estado porque seu estado de saúde é grave.

"O presidente precisa entender que ao país não pode continuar com esta incerteza a respeito de sua doença", disse Gustavo Azocar, um opositor político que tem um programa de rádio e acredita que Chávez não tem condições de saúde para continuar governando. Para Azocar, Chávez deve deixar o poder.

"O presidente não tem condições físicas para continuar como presidente", afirmou Zaocar. "Ele deveria se concentrar em seu tratamento médico e seguir as instruções de seus médicos." As informações são da Associated Press e da Milênio Semanal.