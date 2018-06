Médico diz que saúde da ex-premiê da Ucrânia melhora Médicos alemães disseram nesta quarta-feira que mantém "conversas construtivas" com seus colegas ucranianos e também com as autoridades da Ucrânia a respeito da saúde da ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Tymoshenko, que continua internada em um hospital em Kharkov, no leste ucraniano. O médico Karl Max Einhaeulp, chefe do Hospital Charite de Berlim, viajou com dois colegas à Ucrânia nesta semana e foi a Kharkov.