Médico francês confirma que Kim teve derrame em 2008

O doutor Roux disse que foi enviado às pressas para a Coreia do Norte em agosto de 2008 para examina Kim, que estava inconsciente e "muito mal" na unidade de terapia intensiva do hospital da Cruz Vermelha, em Pyongyang. Segundo o médico, o derrame aumentou as chances de Kim morrer nos anos seguintes.

A viagem e os exames médicos permitiram acesso quase inigualável de um ocidental ao reservado regime norte-coreano. Roux é chefe de neurocirurgia do hospital Sainte Anne, em Paris.

O médico conversou com a Associated Press nesta segunda-feira depois de a mídia estatal norte-coreana ter anunciado a morte de Kim, aos 69 anos, após um ataque cardíaco no sábado. As informações são da Associated Press.