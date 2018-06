Médico italiano que contraiu ebola recebe alta hospitalar

Ao ser liberado do hospital Spallanzani, em Roma, o médico Fabrizio Pulvirenti disse que tentava analisar seus sintomas como uma forma de se manter ativo enquanto estava gravemente doente.

Pulvirenti havia trabalhado com o grupo de suporte Emergência e recebeu os mesmos medicamentos experimentais que outros pacientes dos Estados Unidos e de países europeus. O médico, de cerca de 50 anos, foi o primeiro a ser tratado na Itália com a doença e diz considerar voltar à Serra Leoa após se recuperar totalmente da doença. Fonte: Associated Press.