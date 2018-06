Médico paquistanês é condenado por ajudar CIA a achar Bin Laden

PESHAWAR - Shakil Afridi, um médico paquistanês acusado de ajudar a CIA a localizar Osama bin Laden, foi sentenciado a 33 anos de prisão por traição, segundo canais de TV e um funcionário do governo local.

Veja também:

Serviço de inteligência dos EUA mostra maquete de mansão de Bin Laden

Agente da CIA passou-se por homem-bomba

Afridi foi acusado de promover uma falsa campanha de vacinação que teria ajudado a agência norte-americana de inteligência a localizar Bin Laden em uma cidade paquistanesa, onde ele foi morto em maio numa operação de forças especiais dos EUA.

A condenação do médico deve enfurecer os EUA num momento delicado, em que os dois países estão envolvidos numa complicada negociação para a reabertura das rotas de suprimento para as forças da Otan no vizinho Afeganistão.

Autoridades norte-americanas esperavam que o Paquistão, beneficiário de bilhões de dólares da ajuda norte-americana, fosse libertar Afridi, que havia sido preso depois da operação que matou Bin Laden e estremeceu as relações bilaterais.

Em janeiro, o secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, disse a uma TV que Afridi e sua equipe foram cruciais na localização de Bin Laden, mas insistiu que o médico não cometeu traição nem prejudicou o Paquistão.